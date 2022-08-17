Азербайджанские баскетболисты на V Играх исламской солидарности прошли в полуфинал

Азербайджанская сборная по баскетболу (3х3) выиграла у сборной Иордании на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в среду Day.Az, выиграв у сборной Иордании со счетом 20:18, азербайджанская команда прошла в полуфинал.

В полуфинале команда встретится со сборной Ирана.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.