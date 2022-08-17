https://news.day.az/sport/1487936.html Азербайджанские баскетболисты на V Играх исламской солидарности прошли в полуфинал - ФОТО
Азербайджанские баскетболисты на V Играх исламской солидарности прошли в полуфинал - ФОТО
Азербайджанская сборная по баскетболу (3х3) выиграла у сборной Иордании на V Играх исламской солидарности.
Как сообщает в среду Day.Az, выиграв у сборной Иордании со счетом 20:18, азербайджанская команда прошла в полуфинал.
В полуфинале команда встретится со сборной Ирана.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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