Нападающий «Барселоны» Обамеянг был избит и ограблен в собственном особняке

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Габона Пьер-Эрик Обамеянг был избит и ограблен в собственном особняке. Об этом сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, четверо неизвестных проникли в дом к футболисту, после чего нанесли ему несколько ударов по телу, параллельно угрожая ему и его жене огнестрельным оружием.

Злоумышленники похитили драгоценности из сейфа, а затем скрылись в неизвестном направлении на автомобиле.

В настоящий момент поиском нападавших занимаются испанские правоохранительные органы.

Обамеянг перешел в "Барселону" из лондонского "Арсенала" в 2022 году. В минувшем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 17 матчах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать одну результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в €15 млн.