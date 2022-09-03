Чемпионат мира 2023 года по стрельбе пройдет в Азербайджане

Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) принял решение сменить страну-хозяйку чемпионата мира по стрельбе 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте организации.

Турнир перенесен из России в Азербайджан. Ожидается, что он состоится с 14 по 31 августа 2023 года в Баку.