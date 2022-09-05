https://news.day.az/sport/1492784.html «Карабах» интересуется нападающим «Трабзонспора»
«Карабах» интересуется нападающим «Трабзонспора»
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" хочет привлечь в свои ряды форварда турецкого "Трабзонспора" Бенгали-Фоде Койта.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, главный тренер "Трабзонспора" Абдулла Авджи не видит гвинейского нападающего в команде, но Койта до этого уже отверг два предложения от других клубов Суперлиги Турции.
Контракт с 31-летним нападающим действует до лета 2024 года, а его стоимость оценивается в 300 000 евро.
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