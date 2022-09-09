Массовая драка произошла за кулисами перед пресс-конференцией в преддверии поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диасом.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в потасовке приняли участие около 100 спортсменов и членов их команд.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйн Уайт заявил, что инцидент инициировал Хамзат Чимаев. Он ударил Кевина Холланда. После того, как первая потасовка была урегулирована, началась драка между Чимаевым и Нейтом Диасом. Пресс-конференцию пришлось отменить.

Поединок с Диасом, который станет последним для Хамзата Чимаева, планировался на 10 сентября в Лас-Вегасе.