Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр

Соревнования по боксу могут не войти в программу Олимпийских летних игр 2028 года в американском Лос-Анджелесе, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, Международный олимпийский комитет (МОК) не устраивает слишком большая финансовая зависимость Международной боксерской ассоциации (IBA) от спонсорской поддержки российской компании "Газпром".

"На настоящий момент бокс не включен в спортивную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Учитывая отсутствие реального прогресса в данном вопросе, исполком МОК не в состоянии отменить это решение и будет продолжать с серьезной обеспокоенностью следить за управлением IBA", - говорится в письме МОК, которое было направлено главе международной федерации Умару Кремлеву.

МОК уже лишал IBA права заниматься вопросами организации квалификации на Олимпийские игры в Токио из-за проблем с управлением и финансами организации. Отбор был осуществлен под руководством Международного олимпийского комитета.