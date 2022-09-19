https://news.day.az/sport/1496504.html Соперник Карабаха уволил главного тренера
Соперник Карабаха уволил главного тренера
Греческий "Олимпиакос", являющийся соперником азербайджанского "Карабаха" по группе G Лиги Европы по футболу, уволил главного тренера Карлоса Корберана.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, испанский специалист был уволен после вчерашнего поражения в 5-м туре Суперлиги Греции от "Ариса" (1:2), в результате, которого команда опустилась на 6-е место, а также двух поражений на страте групповой стадии в Лиги Европы - от "Нанта" (1:2) и "Фрайбурга" (0:3).
Корберан занимал должность главного тренера клуба из Пирея с нынешнего августа.
По сообщениям греческих СМИ, на его место может быть назначен бывший наставник сборной Франции и ПСЖ Лоран Блан.
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