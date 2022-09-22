В Англии изменят время начала футбольных матчей

Английская футбольная лига (EFL) рассмотрит перенос матчей на дневное время с целью экономии из-за увеличения счетов за электроэнергию. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Independent.

EFL объединяет команды со второго по четвертый дивизионы страны. Так в опросе лиги приняли участие 40 клубов, из которых 63% проголосовали за перенос матчей на более раннее время.

Сообщается, что подобная мера может распространяться и на матчи Кубка Англии.

Также The Independent сообщает о возможном перераспределении финансов среди клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), часть из которых пойдет клубам EFL. 38% команд EFL также готовы пойти на понижение зарплаты своим сотрудникам.