В Канаде футболист забил невероятный гол

Игрок футбольного клуба "Атлетико Оттава" Баллу Жан-Ив Табла забил невероятный мяч, который мог бы стать претендентом на звание наилучшего гола года.

Как передает Day.Az со ссылкой на tribuna.com, футболист на 4 минуте матча забил через себя из-за пределов штрафной.

Представляем вашему вниманию видео невероятно красивого гола: