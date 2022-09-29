https://news.day.az/sport/1499233.html В Канаде футболист забил невероятный гол - ВИДЕО
В Канаде футболист забил невероятный гол - ВИДЕО
Игрок футбольного клуба "Атлетико Оттава" Баллу Жан-Ив Табла забил невероятный мяч, который мог бы стать претендентом на звание наилучшего гола года.
Как передает Day.Az со ссылкой на tribuna.com, футболист на 4 минуте матча забил через себя из-за пределов штрафной.
Представляем вашему вниманию видео невероятно красивого гола:
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