https://news.day.az/sport/1501310.html Лига Европы: начался первый тайм матча «Карабах»-«Олимпиакос» - ОБНОВЛЕНО
Лига Европы: начался первый тайм матча «Карабах»-«Олимпиакос» - ОБНОВЛЕНО
23:07
На 5-й минуте Зубир отправил мяч в ворота "Олимпиакоса".
Но гол был отменен ввиду небольшого офсайда.
23:00
В Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис" начался матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и азербайджанским "Карабахом".
Судит встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пелито. Видеоассистентами назначены представители Нидерландов Йеройн Маншот и Эрвин Бланк.
Отметим, что "Карабах" после 2 туров имеет 3 очка и занимает 2-е место в группе. Команда Гурбана Гурбанова проиграла в гостях немецкому "Фрайбургу" (1:2) и разгромила дома французский "Нант" (3:0).
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