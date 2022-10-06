Лига Европы: начался первый тайм матча «Карабах»-«Олимпиакос»

23:07

На 5-й минуте Зубир отправил мяч в ворота "Олимпиакоса".

Но гол был отменен ввиду небольшого офсайда.

23:00

В Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис" начался матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и азербайджанским "Карабахом".

Судит встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пелито. Видеоассистентами назначены представители Нидерландов Йеройн Маншот и Эрвин Бланк.

Отметим, что "Карабах" после 2 туров имеет 3 очка и занимает 2-е место в группе. Команда Гурбана Гурбанова проиграла в гостях немецкому "Фрайбургу" (1:2) и разгромила дома французский "Нант" (3:0).