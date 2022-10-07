В честь Джоковича в Сербии назвали новый вид насекомых

Сербские ученые назвали открытый ими новый вид насекомого в честь легендарного теннисиста Новака Джоковича, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторами открытия являются доктора наук Сречко Чурчич и Никола Весович с биологического факультета университета в Белграде, а также энтомолог и биоспелеолог Драган Павичевич из Белграда. Они являются большими почитателями таланта Джоковича и поэтому назвали насекомое в честь "лучшего теннисиста всех времен и народов".

"Речь идет о мелком, полностью слепом виде насекомых с длинными ножками и антеннами. Он очень быстр и питается другими мелкими существами, населяющими пещеру. Новый вид насекомых - хищник в подземной среде, а Новак - на теннисном корте. Также оба родом из Сербии", - говорится в заявлении биологического факультета Белградского университета.

Это уже не первый вид живых существ, названный в честь теннисиста. В журнале Subterranean Biology была описана пресноводная улитка из Черногории, которая получила научное название Travunijana djokovici.