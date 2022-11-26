В Катаре рассказали, как фанаты пытаются пронести алкоголь на матчи ЧМ

В полиции Катара рассказали, какие уловки придумывают футбольные болельщики в попытках пронести спиртное на матчи чемпионата мира. Как передает Day.Az об этом пишет ТАСС.

Сотрудник катарской полиции сообщил, что фанаты используют для проноса алкоголя на стадион фляжки-тайники, зарядные устройства для телефонов, бинокли и даже музыкальные инструменты. Менее хитрые любители футбола и выпить просто переливают алкоголь в бутылки из под других напитков.

"Попытки бывают практически на каждом матче. Но мы работаем внимательно", - сказал катарский правоохранитель.