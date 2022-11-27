https://news.day.az/sport/1514689.html Месси сравнялся с Марадоной по количеству голов на чемпионатах мира - ВИДЕО
Месси сравнялся с Марадоной по количеству голов на чемпионатах мира - ВИДЕО
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в субботу забил восьмой гол на чемпионатах мира и догнал в списке лучших бомбардиров мировых первенств Диего Марадону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Месси открыл счет на 64-й минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Мексики, который проходит на Национальном стадионе в Лусаиле. Теперь на счету нападающего восемь забитых мячей на мировых первенствах. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом национальной команды Диего Марадоной. Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).
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