Месси сравнялся с Марадоной по количеству голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в субботу забил восьмой гол на чемпионатах мира и догнал в списке лучших бомбардиров мировых первенств Диего Марадону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Месси открыл счет на 64-й минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Мексики, который проходит на Национальном стадионе в Лусаиле. Теперь на счету нападающего восемь забитых мячей на мировых первенствах. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом национальной команды Диего Марадоной. Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10).