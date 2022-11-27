В Национальной арене гимнастики в Баку проходит заключительный день соревнований 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, сообщает в воскресенье Day.Az.

Сегодня в программе индивидуальных выступлений пройдут соревнования среди гимнасток 2010 года рождения и в возрастной категории "юниорки".

Среди команд в групповых упражнениях выступят спортсменки 2015-2016, 2012-1014 и 2010-2011 годов рождения.

25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.