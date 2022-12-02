Пеле высказался о своей госпитализации

Легендарный бразильский футболист Пеле на своей странице в социальных сетях заявил, что его госпитализация была плановой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение", - написал легенда бразильского футбола.

Накануне сообщалось, что врачи выявили у Пеле бронхопневмонию. Также проходила информация, что Пеле, который борется с раком, госпитализирован из-за сердечной недостаточности и отеков.

Бразилец является лучшим игроком ХХ века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру он забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде.