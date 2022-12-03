Форвард сборной Уругвая Кавани опрокинул монитор VAR после матча с Ганой

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани не сдержал эмоций после поражения от Ганы в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2022, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард в ярости опрокинул монитор VAR после того, как узнал, что его команда не вышла в плей-офф турнира в Катаре.

Уругвайцы одержали в Катаре победу со счетом 2:0, но не смогли пройти в плей-офф чемпионата мира - впервые за последние четыре мировых первенства. Сборная Уругвая набрала четыре очка, как и команда Южной Кореи, но осталась без путевки в 1/8 финала из-за худших показателей забитых и пропущенных мячей.

На ЧМ-2010 нападающий уругвайцев Луис Суарес в матче против сборной Ганы выбил мяч из ворот рукой. Судья назначил пенальти, который ганцы не смогли реализовать и потерпели в итоге поражение.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир, в котором принимают участие 32 лучших сборных планеты, проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".