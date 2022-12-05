Дзюба может продолжить карьеру в ОАЭ

Российский футболист Артем Дзюба рассчитывает продолжить карьеру за границей. Об этом сообщает Metaratings.ru, передает Day.Az.

По данным источника, в настоящий момент, нападающим интересуются клубы из Объединенных Арабских Эмиратов. При этом отмечается, что конкретного предложения на руках у 34-летнего россиянина нет, но его агенты общаются с местными клубами.

Кроме того, по информации портала, для Дзюбы Российская премьер-лига (РПЛ) не является приоритетом для продолжения карьеры. К нему сохраняют интерес московское "Торпедо" и екатеринбургский "Урал", однако, для игрока по-прежнему важен финансовый вопрос, и пока клубы из России не смогут приблизиться к зарплатным ожиданиям форварда, он не намерен рассматривать предложения от них.

Напомним, что с 3 ноября Дзюба находится без команды после расторжения контракта с турецким клубом "Адана Демирспор". Он провел в команде всего несколько месяцев. До этого он на протяжении семи лет выступал за петербургский "Зенит".