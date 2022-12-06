Азербайджанский каратист эффектно нокаутировал армянина

Азербайджанский каратист Рафиз Гасанов победил армянского спортсмена Давида Микияна со счетом 5:0 на открытом чемпионате в Москве.

Как передает Day.Az, Гасанов отметился эффектным нокаутом, после которого его соперник уже не был в состоянии продолжить схватку.

По итогам соревнований азербайджанский спортсмен завоевал серебряную медаль, уступив в финале россиянину Эрнесту Шарафутдинову.

Таким образом, сборная Азербайджана в составе 11 каратистов завоевала 1 золотую, 2 серебрянные и 3 бронзовые медали в турнире, где состязались 307 спортсменов из 15 стран мира.

Асиман Гурбанлы (+84 кг) стал победителем соревнований. Рафиз Гасанов (-75 кг) занял второе место. Роман Гейдаров (ката), Аминага Гулиев (-60 кг), Гусейн Мамедли (-67 кг) и Панах Абдуллаев поднялись на третью ступень пьедестала почета.