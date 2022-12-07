https://news.day.az/sport/1517331.html Все участники четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу
Все участники четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу
Сборные Марокко и Португалии стали последними участниками ¼ финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
Марокканцы во вторник обыграли команду Испании в серии пенальти, сборная Португалии выбила из розыгрыша швейцарцев (6:1). Марокканцы и португальцы сформировали четвертьфинальную пару. Их матч пройдет 10 декабря.
Остальные пары данной стадии выглядят следующим образом:
Нидерланды - Аргентина (9 декабря),
Хорватия - Бразилия (9 декабря),
Англия - Франция (10 декабря).
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