Все участники четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу

Сборные Марокко и Португалии стали последними участниками ¼ финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Марокканцы во вторник обыграли команду Испании в серии пенальти, сборная Португалии выбила из розыгрыша швейцарцев (6:1). Марокканцы и португальцы сформировали четвертьфинальную пару. Их матч пройдет 10 декабря.

Остальные пары данной стадии выглядят следующим образом:

Нидерланды - Аргентина (9 декабря),

Хорватия - Бразилия (9 декабря),

Англия - Франция (10 декабря).