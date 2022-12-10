Криштиану Роналду установил новый рекорд

Нападающий Криштиану Роналду вышел на поле в своем 196-м матче за сборную Португалии по футболу и повторил рекорд игрока из Кувейта Бадера аль-Мутава по числу игр за национальные команды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Роналду установил это достижение в субботу, выйдя на замену в матче 1/4 финала чемпионата мира против команды Марокко на 51-й минуте. На данный момент счет в матче 1:0 в пользу марокканцев.

Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала". По ходу карьеры игрок выступал за английский "Манчестер Юнайтед", португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". 21 ноября пресс-служба "Манчестер Юнайтед" объявила о расторжении контракта с португальцем.

37-летний аль-Мутава выступает за кувейтский клуб "Аль-Кадисия". В составе сборной Кувейта форвард играет с 2003 года.