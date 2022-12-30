Названа причина смерти Пеле

Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественные отказ внутренних органов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн".

"Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]", - говорится в сообщении.