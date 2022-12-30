https://news.day.az/sport/1524322.html Названа причина смерти Пеле
Названа причина смерти Пеле
Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественные отказ внутренних органов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн".
"Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния [пациента]", - говорится в сообщении.
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