В Баку пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте

Федерация гимнастики Азербайджана с февраля текущего года открывает сезон местных и международных соревнований, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на сайт Федерации.

Первым соревнованием, организованным Федерацией, станет Кубок мира по прыжкам на батуте, который пройдет 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку.

Помимо азербайджанских спортсменов, в соревнованиях ожидаются выступления 63 гимнастов из 16 стран. Спортсмены представят индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревновании представит серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране, - Сельджан Махсудова.

Отметим, что батутная гимнастика в Азербайджане начала развиваться с конца 2013 года. Кубок мира по данной дисциплине будет проведен в Баку уже в шестой раз.

Поклонники спорта смогут посмотреть интересные спортивные состязания звезд батутной гимнастики в прямом эфире телеканала İdman TV.

Зрители, желающие воочию увидеть интересные и красочные выступления спортсменов на Кубке мира по прыжкам на батуте, могут приобрести билеты онлайн на сайте https://iticket.az/ и в кассах города. Стоимость билета на квалификационные соревнования составляет 7 манатов, а на финалы 10 манатов. Время начала соревнований - 12:00.

Более подробная информация о соревнованиях будет регулярно обновляться на официальном сайте Федерации гимнастики Азербайджана.