Федерация футбола Турции пожертвовала €1 млн пострадавшим от землетрясения

Федерация футбола Турции пожертвовала 20 млн лир (около €1 млн) пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы запускаем нашу благотворительную кампанию и жертвуем 20 миллионов лир. Мы считаем, что все вместе мы залечим раны после этого землетрясения, которое стало одной из величайших катастроф, с которыми наша страна столкнулась за последнее время", - говорится в заявлении.

Напомним, что утром 6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, оно унесло жизни 1762 человек. Продолжаются спасательные мероприятия. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 7,7.