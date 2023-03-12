Бывший футболист «ПСЖ» Ротен раскритиковал Месси

Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Жером Ротен раскритиковал игру аргентинского форварда парижан Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Месси не хочет вкладываться в этот клуб. Он забил 18 мячей и сделал 16 голевых передач в этом году против "Анже" и "Клермона", но в важных матчах полностью исчезает! Месси вообще ничего не выигрывает у нас.

В прошлом году против "Реала" - пфф. Он был на "Бернабеу" и провалился, как и остальные. Конечно, у него хорошая техника и видение поля, это будет и в 50 лет. Но с таким мышлением он не подходит для игры на топ-уровне", - приводит слова Ротена RMC Sport.