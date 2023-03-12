В Баку стартовал заключительный день Кубка мира FIG по спортивной гимнастике

В воскресенье, 12 марта, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут финальные соревнования у мужчин - в опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне (конь-махи) и перекладине, у женщин - в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях. По итогам соревнований определятся победители и призеры.

В финальных соревнованиях примут участие азербайджанские спортсмены Иван Тихонов (упражнение на перекладине) и Назанин Теймурова (вольные упражнения).

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В ходе финальных соревнований, состоявшихся 11 марта, азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.