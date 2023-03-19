«ПСЖ» готов заплатить за Холанда около €200 млн

Французский "ПСЖ" готов заплатить за футболиста английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда около €200 млн, передает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что приобретение Холанда скажется на будущем в парижском клубе Лионеля Месси, Неймара и Серхио Рамоса.

Отступные за Холонда в размере €200 млн активируются летом 2025 года.

Эрлинг Холанд является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов с 10-ю голами. При этом пять из них он забил в ответном матче 1/8 финала турнира против "Лейпцига", завершившемся со счетом 7:0 в пользу "Сити". Этот пента-трик стал третьим в истории Лиги чемпионов.