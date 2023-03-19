https://news.day.az/sport/1547823.html «ПСЖ» готов заплатить за Холанда около €200 млн
«ПСЖ» готов заплатить за Холанда около €200 млн
Французский "ПСЖ" готов заплатить за футболиста английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда около €200 млн, передает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Издание отмечает, что приобретение Холанда скажется на будущем в парижском клубе Лионеля Месси, Неймара и Серхио Рамоса.
Отступные за Холонда в размере €200 млн активируются летом 2025 года.
Эрлинг Холанд является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов с 10-ю голами. При этом пять из них он забил в ответном матче 1/8 финала турнира против "Лейпцига", завершившемся со счетом 7:0 в пользу "Сити". Этот пента-трик стал третьим в истории Лиги чемпионов.
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