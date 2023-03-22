В Англии могут ввести особые правила для футболистов, исповедующих Ислам

В английской Премьер-лиге могут появиться паузы во время матчей для футболистов, исповедующих ислам, во время месяца Рамазан. Как передает Day.Az об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, английские судьи получили рекомендации делать небольшие паузы для футболистов-мусульман в течение следующего месяца на вечерних играх чемпионата Англии, чтобы игроки могли совершить прием пищи. Также арбитрам предложили перед началом матча определять всех игроков, которым может понадобиться соответствующий перерыв, и заранее договориться с ними о паузе в ходе матча.