Азербайджанский футболист идет наравне с игроками "Манчестер Юнайтед"

Официальный сайт английского "Манчестер Юнайтед", обсуждая наибольшее количество матчей в мире, проведенных португальским хавбеком Бруну Фернандешем в этом сезоне, отметил и форварда азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Рамиля Шейдаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам матчей 1/8 финала в Лиге Европы, Фернандеш достиг отметки в 51 матч за сезон. Здесь учитывались игры за клуб во всех турнирах, а также за сборную. Таким образом, португалец обошел ряд футболистов, в числе которых и Шейдаев.

В активе форварда сборной Азербайджана на данный момент 49 проведенных матчей в сезоне 2022/23. Аналогичный показатель еще у четверых: Фредди Гондола ("Алахуэленсе", Коста-Рика), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб, Хорватия), Лисандро Мартинес и Маркус Рэшфорд (оба - МЮ).

При этом, только по клубным показателям Шейдаев опережает Фернандеша - 45 против 44-х. Однако, когда дело касается проведенных на поле минут, лидером является Ливакович (4470), а португалец идет следом (4410). Между тем форвард "милли" не входит в топ-5, ограничившись 3125 минутами на поле.

