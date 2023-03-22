Болельщика в футболке "Гитлерсон 88" пожизненно отстранили от посещения матчей "Лацио"

Итальянский футбольный клуб "Лацио" запретил пожизненно посещать домашние игры клуб болельщику, который во время матча 27‑го тура чемпионата Италии с "Ромой" появился на стадионе в клубной футболке с надписью "Гитлерсон" и номером 88. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Лацио".

Фанат появился на трибунах во время матча, который прошел 19 марта и завершился победой "Лацио" со счетом 1:0. В рядах неонацистов число 88 означает две восьмые буквы латинского алфавита HH и зашифровывают нацистское приветствие "Heil Hitler". После окончания матча полиция объявила этого болельщика в розыск.

Также от фанатов "Лацио" звучали антисемитские кричалки. Вместе с данным нарушителем были установлены личности еще двоих фанатов, демонстрировавшие нацистское приветствие.

Руководство "Лацио" выразило готовность выступить в роли гражданского истца по возмещению ущерба в судебном процессе, если таковой произойдет.