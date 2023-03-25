Сборная Турции по футболу обыграла Армению в Ереване

Сборная Турции по футболу начала отборочный этап "Евро-2024" с победы.

Как сообщает Day.Az, сборная Турции играла в гостях у сборной Армении на стадионе "Республика" в Ереване.

Счет был открыт автоголом в игре, которую вел испанский арбитр Хосе Мария Санчес. Так, на 10-й минуте турецкий футболист Озан Кабак забил гол в свои ворота. На 35-й минуте матча Оркун Кокчу сравнял счет. Первая часть матча завершилась со счетом 1:1.

Вторую половину матча сборная Турции начала активнее. На 64-й минуте матча турецкий полузащитник Керем Актюркоглу увеличил разницу в счете. Это был последний забитый гол в игре.

Таким образом, сборная Турции обыграла сборную Армении со счетом 2:1.