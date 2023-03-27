Роналду высказался о двух победах сборной на старте отбора на Евро

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметил хорошее начало квалификации чемпионата Европы - 2024 для национальной команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вчера, 26 марта, португальская команда в рамках второго тура отборочного турнира Евро разгромила на выезде сборную Люксембурга со счетом 6:0. Роналду отметился дублем.

"Две игры, две победы! Цель достигнута. Рад, что внес свой вклад в это очень позитивное начало нашей квалификации. Вперед!" - написал футболист в социальных сетях.

В первом туре португальцы разгромили Лихтенштейн (4:0). 38-летний нападающий также отметился двумя забитыми мячами.

Матч с Лихтенштейном стал для Роналду 197-м в карьере на международном уровне. По этому показателю он стал мировым рекордсменом. Впервые он был вызван в национальную команду в 2003 году. За это время в составе сборной он стал чемпионом