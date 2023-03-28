Конора Макгрегора обвинили в употреблении допинга

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бенейл Дариуш обвинил Конора Макгрегора в употреблении допинга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если ты хочешь вылечить свою ногу, принимая различные гормоны роста, ты можешь получить терапевтическое исключение в USADA. То, что мы наблюдаем в случае Конора, - дерьмо собачье. Думаю, Конор жульничает", - сказал Дариуш на YouTube-канале The Schmo.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.