Барселона планирует привлечь звездного игрока АПЛ
"Барселона" готова обменять нападающего команды Ансу Фати на полузащитника "Арсенала" Мартина Эдегора, пишет El Nacional.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, президент каталонской команды Жоан Лапорта не хотел бы расставаться с 20-летним испанским игроком, но готов согласиться на обмен, в который будет входить норвежский хавбек.
Ранее сообщалось, что 24-летним полузащитником лондонского клуба интересуются в "Баварии" и "ПСЖ". Его контракт с "Арсеналом" рассчитан до лета 2025 года. Ранее Эдегор выступал в мадридском "Реале".
В текущем сезоне Эдегор сыграл в 43 матчах за "канониров" во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футоблиста в € 80 млн.
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