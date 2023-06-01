Фенербахче попал в число потенциальных соперников Сабаха и Габалы

Определяются потенциальные соперники азербайджанских клубов по 2-му квалификационному раунду Лиги конференций по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в ЛК Азербайджан будут представлять "Сабах", "Нефтчи" и "Габала". Из них при жеребьевке только "нефтяники" будут в числе сеяных, а двое других будут несеяными.

По итогам вчерашнего тура в Суперлиге Турции определился еще один потенциальный соперник "Сабаха" и "Габалы" из числа сеяных команд. Им стал "Фенербахче". Таким образом, в настоящий момент известны 25 потенциальных соперников из 44-х: "Брюгге" (Бельгия), "Базель" (Швейцария), "Гент" (Бельгия), ПАОК (Греция), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Виктория" (Чехия), "Буде-Глимт" (Норвегия), "Лех" (Польша), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Юргорден" (Швеция), АПОЭЛ (Кипр), "Бешикташ" (Турция), "Риека" (Хорватия), "Витория" (Португалия), ФКСБ (Румыния), "Легия" (Польша), "Русенборг" (Норвегия), "Спартак" (Трнава, Словакия), АЕК (Кипр), "Омония" (Кипр), КуПС (Финляндия), "Осиек" (Хорватия), "Хартс" (Шотландия), "Арис" (Греция).

У "Нефтчи", в свою очередь, по-прежнему известными остаются 19 потенциальных соперников из 43-х: "Войводина" (Сербия), "Люцерн" (Швейцария), "Богемианс" (Чехия), "Бейтар" (Иерусалим, Израиль), "Хаммарбю" (Швеция), "Кальмар" (Швеция), "Кауно Жальгирис" (Литва), "Погонь" (Польша), "Дебрецен" (Венгрия), "Залаэгерсег" (Венгрия), "Кечкемет" (Венгрия), "Сепси" (Румыния), "Борац" (Босния и Герцеговина), "Ордабасы" (Казахстан), "Актобе" (Казахстан), "Целе" (Словения), "Ауда" (Латвия), "Дифферданж" (Люксембург), "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь).

Также пока неизвестными остаются корзины "Петрокуба" (Молдова) и клубов от Дании, Турции и Румынии, а также четырех победителей 1-го раунда. Остальные участники будут определены по итогам все того же 1-го раунда квалификации, где на данный момент известны 61 команда из 62-х.

Жеребьевка 2-го раунда состоится 21 июня, а сами матчи - 27 июля и 3 августа.

