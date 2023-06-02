Назван лучший футболист сезона в Европе

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона‑2022/23 по версии портала Goal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание опубликовало список из 21 лучшего игрока сезона. Холанд занял первое место, вторым стал его бельгийский одноклубник Кевин де Брейне, тройку лучших замкнул бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

В текущем сезоне Холанд провел за "горожан" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 52 мяча. Он установил рекорд по количеству голов за сезон в Английской премьер‑лиге (36), обойдя Энди Коула и Алана Ширера (по 34).

"Сити" досрочно стал чемпионом Англии. Для клуба эта победа в чемпионате стала девятой в истории.

Также в нынешнем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы могут стать обладателем еще двух трофеев. Для этого ему необходимо выиграть два финала - Кубка Англии и Лиги чемпионов, в которые ему будут противостоять "Манчестер Юнайтед" и миланский "Интер" соответственно.