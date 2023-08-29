«Нефтчи» стал четырехкратным победителем этапа Женской Мировой серии

28 августа состоялся финальный матч Женской мировой серии по баскетболу 3x3, организованный в Венгрии. В финальной игре "Нефтчи" встретился с немецким клубом "Дюссельдорф Зоос".

Как сообщает Day.Az, "Нефтчи", превосходно начавший игру, в итоге одержал победу над соперником со счетом 21-10 и стал победителем этапа в Дебрецене, не проиграв ни одной встречи. Лучшим игроком (MVP) Дебреценского этапа была признана член клуба "Нефтчи" Брайана Фрейзер. С этим чемпионатом "Нефтчи" в 4-й раз стал победителем Женской мировой серии.