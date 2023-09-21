В Нахчыване стартовал Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature"

В Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе стартовал Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature" (21-22 сентября), посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В первом международном соревновании по художественной гимнастике, организованном в Нахчыване, участвуют около 250 гимнасток в возрастных категориях "младшие" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.) и "юниорки" (2008-2010 г.р.), представляющие команды Азербайджана и Казахстана.

В соревновании участвуют гимнастки из 20 клубов столицы и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

В ходе двухдневных соревнований определятся победители и призеры в многоборье и по отдельным предметам среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, а также по отдельным предметам среди команд в групповых упражнениях.