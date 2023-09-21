В ноябре в Баку пройдет второй Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике

В середине ноября в Баку пройдет второй Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике, который проводит клуб "Оджаг Спорт".

Об этом сказала в четверг Trend в кулуарах Международного турнира по художественной гимнастике "Grace of Nature" временно исполняющая обязанности председателя правления клуба "Оджаг Спорт" Вафа Бакарова, передает Day.Az.

"В текущем году представительницы нашего клуба приняли участие в шести международных соревнованиях, которые прошли в Венгрии, Грузии, Молдове, Италии, Латвии, в следующем месяце нас ждут соревнования в Малайзии. А в середине ноября в Баку пройдет второй Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике, который проводит наш клуб", - сказала Вафа Бакарова.

Она отметила, что в этом году клубу "Оджаг Спорт" исполняется 10 лет, и за эти годы, наряду с художественной гимнастикой, клуб развивает и другие гимнастические дисциплины.

Говоря о проходящем в Нахчыване Международном турнире по художественной гимнастике "Grace of Nature", Вафа Бакарова подчеркнула, что на соревновании клуб представляют 50 юных спортсменок.

"В первой половине первого дня соревнований представительницы клуба "Оджаг Спорт" порадовали нас хорошими результатами, надеемся, что и во второй половине дня, а также завтра они продолжат успешное выступление на турнире. Проведение турнира направлено на пропаганду и еще большее развитие художественной гимнастики, и важно, что в соревнованиях принимают участие спортсменки как из Баку, так и представительницы регионов Азербайджана", - заключила она.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.

В первом международном соревновании по художественной гимнастике, организованном в Нахчыване, участвуют около 250 гимнасток в четырех возрастных категориях, представляющие команды Азербайджана и Казахстана. В соревновании участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.