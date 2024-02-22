В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке - ФОТО
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира FIG по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), который стартует завтра, 23 февраля, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Кубок мира FIG по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Национальной арене гимнастики 23-25 февраля. В соревнованиях примут участие представители 32 стран мира.
В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представит Сельджан Махсудова, в соревнованиях среди мужчин выступят Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.
В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представят Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.
Отметим, что батутная гимнастика в Азербайджане начала развиваться с конца 2013 года. Кубок мира по данной дисциплине будет проведен в Баку уже в седьмой раз.
Trend представляет вниманию читателей фоторепортаж с тренировок.
Фото - Заур Мустафаев
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