В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира FIG по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), который стартует завтра, 23 февраля, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Кубок мира FIG по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Национальной арене гимнастики 23-25 февраля. В соревнованиях примут участие представители 32 стран мира.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представит Сельджан Махсудова, в соревнованиях среди мужчин выступят Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представят Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

Отметим, что батутная гимнастика в Азербайджане начала развиваться с конца 2013 года. Кубок мира по данной дисциплине будет проведен в Баку уже в седьмой раз.

Trend представляет вниманию читателей фоторепортаж с тренировок.

Фото - Заур Мустафаев

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