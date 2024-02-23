Сельджан Махсудова имеет все шансы попасть на Олимпийские игры

Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова - сильная спортсменка, и думаю, у нее есть все шансы попасть на Олимпийские игры.

Об этом в пятницу Trend сказала гимнастка из Латвии Дарья Овчарук, выступающая на Кубке мира в Баку в индивидуальной программе прыжков на батуте, передает Day.Az.

"Сегодня мое выступление прошло хорошо, удалось отработать программу на максимум. Моя цель на Кубке мира - набрать больше баллов, чем в прошлом сезоне, и могу сказать, что я ее достигла. В целом старт был достаточно волнительным, но получилось со всем справиться", - отметила гимнастка.

По словам спортсменки из Латвии, традиционно в Баку замечательная организация соревнований.

"В Баку я живу и тренируюсь уже более полутора лет, ощущаю себя как дома", - сказала она.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие 300 гимнастов из 32 стран.

Этап Кубка мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года для гимнастов, выступающих в индивидуальной программе прыжков на батуте.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представляет Сельджан Махсудова, среди мужчин - Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представляют Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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