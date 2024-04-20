В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира по художественной гимнастике

В субботу, 20 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В индивидуальном многоборье золотую медаль завоевала Дарья Варфоломеев (Германия), "серебро" у Эльвиры Краснобаевой (Болгария), бронзовую медаль завоевала София Раффаэли (Италия).

Награды вручили технический делегат по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG) Изабель Савада, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде и тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Евгения Виляева.

В многоборье команд в групповых упражнениях первое место заняла сборная Испании, на втором месте - команда Италии, третье место заняла команда Азербайджана.

Награды вручили заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, спортивный директор Федерации гимнастики Азербайджана Наталья Буланова и хореограф сборной Азербайджана по художественной гимнастике Руслан Эйвазов.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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