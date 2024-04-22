https://news.day.az/sport/1654243.html Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" в Турции
Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" в Турции
Азербайджанская гимнастка София Мамедова успешно выступила на Международном турнире по художественной гимнастике "Bosphorus Cup" в Стамбуле (Турция), сообщили Day.Az в понедельник в Федерации гимнастики Азербайджана.
На соревнованиях София Мамедова завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем.
Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Bosphorus Cup" прошел в Стамбуле 19-21 апреля.
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