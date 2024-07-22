Вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов встретился с гимнастами и членами делегации, которые представят Азербайджан на Олимпиаде в Париже

Вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов встретился с гимнастами и членами делегации, которые представят Азербайджан на Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Федерации.

Алтай Гасанов ознакомился с результатами подготовки спортсменов к Летней Олимпиаде и пожелал им успехов.

Во встрече также приняла участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева.

Отметим, что Азербайджан в столице Франции будут представлять в художественной гимнастике - Зохра Агамирова, в батутной гимнастике - Сельджан Махмудова, а также команда по групповым упражнениям в составе Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Зейнаб Гумметовой и Дарьи Сорокиной.