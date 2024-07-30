Азербайджанского дзюдоиста Хидаята Гейдарова встретили овациями в Олимпийской деревне.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что Хидаят Гейдаров (73 кг) выиграл титул олимпийского чемпиона, открыв счет медалям сборной в Париже.

Лидер мирового рейтинга, чемпион мира и Европы, начал борьбу со второго круга. Он прошел Тохара Битбуля (Израиль), добившись победы в дополнительное время.

В четвертьфинале наш дзюдоист справился с Артуром Маргелидоном (Канада). И тут встреча перетекла в "golden score", где Хидаят сделал бросок.

В полуфинале Гейдаров противостоял Акилу Гжакову (Косово). Основное время не принесло оценок, а в дополнительное Хидаят совершил свой фирменный бросок и победил.

В финале наш дзюдоист встретился с Жоаном-Бенджамином Габа (Франция). За первые четыре минуты дзюдоисты не заработали оценок, а в дополнительное, которое продолжалось еще 5 минут, Хидаят выиграл иппоном и завоевал титул олимпийского чемпиона.

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