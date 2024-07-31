Спортсменов везут в больницу с COVID-19 вместо соревнований

Дэвид Джонстон и Люк Уитлок, американские пловцы, участвовавшие в Олимпийских играх в Париже, заразились коронавирусом.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовал портал "SwimSwam".

Сообщается, что Джонстон и Уитлок были переведены в отель для изоляции. При этом у немецкого спортсмена Мануэля Эйтеля также положительный результат на COVID-19, и он отказался участвовать в играх. Его заменит Тилль Штайнфорт.

Ранее коронавирус также был диагностирован у британского пловца Адама Пити и австралийки Лани Паллистер. Перед началом Олимпийских игр пять австралийских ватерполистов заразились коронавирусом.

Олимпийские игры, проходящие в Париже, завершатся 11 августа.

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