Израиль усилил охрану своих спортсменов на Олимпиаде в Париже

Сотрудники службы безопасности, охранявшие израильскую делегацию на Олимпийских играх 2024 года в Париже, провели переоценку ситуации с безопасностью израильских спортсменов на Играх после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Day.Az, издания Ynet и Yedioth Ahronoth узнали о том, что Шабак усилит меры безопасности делегации.

Были ужесточены инструкции по технике безопасности для членов делегации, а также усилена охрана местных сил, которые оказывают услуги наряду с израильскими службами безопасности. Шабак сообщает, что ежедневно проводится оценка ситуации и в соответствии с этим определяются меры безопасности.

Израиль также усилил меры безопасности во всех израильских дипломатических представительствах по всему миру, а также в еврейских учреждениях и общинах по всему миру.

Министерство иностранных дел отказалось комментировать данную ситуацию.

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