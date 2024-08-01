Олимпийский триумф Зелима Коцоева

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) в финале Олимпиады-2024 одолел грузинского спортсменов Илию Суламанидзе.

Это уже второе золото в активе азербайджанской сборной. Первую золотую медаль завоевал дзюдоист Хидаят Гейдаров.

Представляем вашему вниманию кадры празднования Зелима Коцоева: