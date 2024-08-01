https://news.day.az/sport/1679105.html Олимпийский триумф Зелима Коцоева - ВИДЕО
Олимпийский триумф Зелима Коцоева - ВИДЕО
Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) в финале Олимпиады-2024 одолел грузинского спортсменов Илию Суламанидзе.
Это уже второе золото в активе азербайджанской сборной. Первую золотую медаль завоевал дзюдоист Хидаят Гейдаров.
Представляем вашему вниманию кадры празднования Зелима Коцоева:
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