Посвящаю свою победу всему Азербайджану

Дзюдоист сборной Азербайджана Зелим Коцоев (100 кг) прокомментировал свою победу на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Day.Az

"В первую очередь хочу поздравить Азербайджан со второй золотой наградой. Знаю, что меня многие поддерживают и болеют. Это медаль для них, для семьи и страны, которые меня поддерживали. Невозможно описать победу, я очень рад.

С Хидаятом Гейдаровым у нас хорошая связь, мы вместе тренируемся и поддерживаем друг друга. Когда он выиграл золото, я был рад. Это была мотивация для меня. Он мне сказал, чтобы я вышел на татами и сделал то, что могу.

Спасибо моему тренеру Эльхану Мамедову и наставнику сборной Рихарду Траутманну, после приезда которого я сильно прибавил. Спасибо президенту нашей федерации, который поддерживает нас. Это сильно мотивирует.