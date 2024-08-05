Париж-2024: борцы из Азербайджана начинают соревнования

На Олимпийских играх "Париж-2024" сегодня стартуют соревнования по греко-римской борьбе.

По данным Day.Az, в первый день соревнований в борьбе за участие в турнире выйдут два спортсмена из Азербайджана - Мурад Мамедов (60 кг) и Сабах Шариати (130 кг). Они начнут борьбу с 1/8 финала. Мурад Мамедов встретится с эквадорцем Райбером Хосе Родригесом Орноко, а Сабах Шариати - с эстонцем Хейки Наби.

Соперничество начнется в 17:00 по бакинскому времени. Эти поединки, которые вызывают большой интерес у зрителей, продемонстрируют выступления наших спортсменов на турнире высокого уровня.

На данный момент в активе Азербайджана три медали: дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами, а боксер Альфонсо Домингес, пробившись в финал, обеспечил себе как минимум серебряную медаль.

Фанаты и весь народ Азербайджана желают спортсменам удачи и верят, что они достойно представят нашу страну. Успешные выступления Азербайджана также укрепят позиции страны на международной спортивной арене.

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