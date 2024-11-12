В Баку состоится Открытый турнир по скалолазанию

Федерация альпинизма Азербайджана объявила о проведении Открытого республиканского турнира по спортивному скалолазанию (болдерингу).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование пройдет 7-8 декабря. К нему допускаются участники от 16-ти лет. Локацией старта выбран Альпинистский центр ALP.

Согласно регламенту, квалификационные и финальные этапы будут состоять из четырех маршрутов. Время, отведенное на каждый маршрут отборочного тура, составляет 5 минут, а на маршрут финального тура - 4 минуты. На решающем этапе выступят шесть скалолазов.